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Схваченный ВСУ наемник из Азербайджана признался, почему приехал убивать украинцев: "Хотел паспорт РФ и 1250 грн"
Наемник в услужении у боевиков пробыл недолго, за четыре дня до зарплаты террорист из Азербайджана попал в плен к ВСУ.
На допросе, которрый показал в Twitter блогер UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל, гражданин Азербайджана Саидов рассказал, почему он оказался на оккупированном Донбассе, передает "Диалог. UA".
Так, наемник признался, что ему пообещали паспорт России. Поскольку Саидов часто ездил на заработки, без российского паспорта ему было очень тяжело. Но в Украину он поехал не только из-за паспорта РФ, а и из-за денег, которые пообещали платить террористы, если тот себя хорошо покажет.
По словам наемника, ему обещали платить в неделю 1250 гривен. Сначала он бесплатно отработал на террористов месяц и был схвачен силами ООС за четыре дня до первой зарплаты. Напомним, РФ отказалась от убитой на Донбассе террористки, и теперь деньги на отправку ее тела домой в РФ наемники собирают через соцсети. Добавим, боевик "ДНР" заявил, что лучше сопьется, но за Россию больше воевать не пойдет.
Теги: Россия, Донбасс, деньги, зарплата, паспорт, допрос, наемник, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, РФ
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