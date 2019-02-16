В «ДНР»: В жилом доме произошел взрыв

16.02.2019 18:56

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Старобешево (Донецкая обл.) в жилом доме произошел взрыв. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.

«Старобешевский р-н, ул. Советская, частное домовладение – взрыв котла на твердом топливе без разрушения конструктивных элементов», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал собственник дома, 1965 г.р. Он госпитализирован в ЦРБ пгт. Старобешево.