- Сводка из зоны ООС за 16 февраля: Версии сторон конфликта08:11
- В Харцызске, в людном месте, боевики «ДНР» устроили разборки со стрельбой07:57
- В Макеевке существует угроза обрушения жилого дома: два балкона уже обвалились. ВИДЕО21:38
- Взрыв на Донбассе: на месте погиб украинский сапер, трое полицейских ранены – все подробности21:23
- В Славянске взорвался жилой многоэтажный дом21:00
- Кризис на Донбассе далек от разрешения, - Меркель20:43
- В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии19:21
- В «ДНР»: В жилом доме произошел взрыв18:56
- Схваченный ВСУ наемник из Азербайджана признался, почему приехал убивать украинцев: "Хотел паспорт РФ и 1250 грн"18:19
- Члены НВФ «ДНР» опубликовали видео допроса пленного бойца ВСУ. ВИДЕО17:38
В Макеевке существует угроза обрушения жилого дома: два балкона уже обвалились. ВИДЕО
Жители неподконтрольной Макеевки рискуют быть однажды похороненными под обломками собственного дома.
Шокирующее видео аварийного здания было опубликовано сегодня на YouTube-канале «Нейтральный», передает donpress.com.
Трехэтажный многоквартирный дом в Советском районе Макеевки со дня на день может сложиться как карточный домик. Под тяжестью снега там просела кровля и уже обвалились два балкона, а из стен выпадают кирпичи.
Уже третий год люди живут в сырых, почерневших от плесени квартирах. Однако в ЖЭКе ничем помочь не могут, так как нет денежных средств на капитальный ремонт. Все что они смогли — обнесли аварийную зону сигнальной лентой. Жильцы всерьез опасаются за свою жизнь.
«И зачем та война, когда нас тут подавит — без выстрела, без ничего…», — жалуется пожилой мужчина.
Теги: Донбасс, Макеевка, дом, ремонт, жэк, балкон
- Сводка из зоны ООС за 16 февраля: Версии сторон конфликта08:11
- В Харцызске, в людном месте, боевики «ДНР» устроили разборки со стрельбой07:57
- В Макеевке существует угроза обрушения жилого дома: два балкона уже обвалились. ВИДЕО21:38
- Взрыв на Донбассе: на месте погиб украинский сапер, трое полицейских ранены – все подробности21:23
- В Славянске взорвался жилой многоэтажный дом21:00
- Кризис на Донбассе далек от разрешения, - Меркель20:43
- ""Корсар" пошел - прямое попадание", - бойцы ООС разнесли в щепки огневую точку врага под Катериновкой. ВИДЕО20:02
- В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии19:21
- В «ДНР»: В жилом доме произошел взрыв18:56
- Схваченный ВСУ наемник из Азербайджана признался, почему приехал убивать украинцев: "Хотел паспорт РФ и 1250 грн"18:19
- Сводка из зоны ООС за 16 февраля: Версии сторон конфликта08:11
- В Харцызске, в людном месте, боевики «ДНР» устроили разборки со стрельбой07:57
- Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"07:30
- Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине22:28
- Россия проиграет войну против Украины: в соцсетях названа неожиданная причина, поразившая соцсети22:03
- В Макеевке существует угроза обрушения жилого дома: два балкона уже обвалились. ВИДЕО21:38
- Взрыв на Донбассе: на месте погиб украинский сапер, трое полицейских ранены – все подробности21:23
- В Славянске взорвался жилой многоэтажный дом21:00
- Кризис на Донбассе далек от разрешения, - Меркель20:43
- Украину накроют морозы и штормовой ветер: прогноз погоды на неделю20:27
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Террорист Шумский ликвидирован - ВСУ покончили с еще одним предателем Украины
- Кураторы РФ напуганы риском бунтов в "ДНР": боевикам приказано "душить" население массовыми арестами
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Пушилин с соратником Муратовым возрождают МММ в "ДНР" - ставленники Москвы готовятся обобрать Донбасс
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди