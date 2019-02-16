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Архив - Донецкая область

В Мариуполе отчаявшийся пенсионер хотел себя убить

16.02.2019 10:04
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В Мариуполе отчаявшийся пенсионер хотел себя убить

В Мариуполе пенсионер вспорол себе живот, потому что не получил пенсию, сообщает издание donbass.live.
Сообщается, что мужчине 67 лет. Он житель Мариуполя, и до выхода на пенсию работал водопроводчиком на одном из металлургических предприятий города. Совершить отчаянный поступок мужчина решил, когда Кальмиусский пенсионный фонд не перечислил ему социальные выплаты.
Мужчина взял нож и ударил им себя в живот, а когда понял, что совершил, начал звать на помощь. Журналисты рассказали, что события разворачивались недалеко от отдела полиции. Медиков пенсионеру вызвали правоохранители. Пенсионера доставили в городскую больницу № 1.
По информации медиков, у мужчины проникающее ранение в брюшную полость. Его отправили на операцию. Пока комментариев о состоянии пенсионера нет.



Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, нож
 
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