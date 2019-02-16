В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии

16.02.2019 19:21

В сеть выложили фото с кладбища, на котором показана могила члена НВФ из Башкирии, известного под позывным «Бур».

Фото опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Сергей Апкаримов, позывной «Бур» уроженец Нефтекамска, (Башкирия). Убит 12 февраля 2015 года в Логвиново.

Дополнение: похоронен в Нефтекамске.