В сети показали фото с могилы члена НВФ «Копченого»

16.02.2019 13:02

В сети показали фото могилы погибшего на Донбассе члена НВФ Прокопчука Александра, известного под позывным «копченый».

Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

Прокопчук Александр Валерьевич родился 21 апреля 1990 года, уроженец Горловки, убит 07 февраля 2019. Дополнение: убит снайпером в Горловке, позывной «Копченый», похоронен в Горловке- пишет блогер.