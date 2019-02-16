Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В сети показали фото с могилы члена НВФ «Копченого»

16.02.2019 13:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В сети показали фото с могилы члена НВФ «Копченого»

В сети показали фото могилы погибшего на Донбассе члена НВФ Прокопчука Александра, известного под позывным «копченый».

Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

Прокопчук Александр Валерьевич родился 21 апреля 1990 года, уроженец Горловки, убит 07 февраля 2019. Дополнение: убит снайпером в Горловке, позывной «Копченый», похоронен в Горловке- пишет блогер.



Теги: Донбасс, Горловка, гибель, могила, соцсети, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх