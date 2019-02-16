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Архив - Донецкая область

В сети показали могилу члена НВФ из Горловки

16.02.2019 15:38
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В сети показали могилу члена НВФ из Горловки

Украинский блогер Necro Mancerсети опубликовал фото могилы убитого на Донбассе члена НВФ Мозгового Сергея из Горловки.

Соответствующее фото он разместил на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

Мозговой (Мозговый) Сергей Олегович уроженец Горловки родился 2 сентября 1986 г. или 19 июля 1986 г., погиб 25 января 2019 г. в р-не Коминтерново (информация требует подтверждения). Дополнение: похоронен в Горловке- отметил блогер.



Теги: Донбасс, Горловка, могила, соцсети, НВФ
 
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