В сети показали могилу члена НВФ из Горловки

16.02.2019 15:38

Украинский блогер Necro Mancerсети опубликовал фото могилы убитого на Донбассе члена НВФ Мозгового Сергея из Горловки.

Соответствующее фото он разместил на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

Мозговой (Мозговый) Сергей Олегович уроженец Горловки родился 2 сентября 1986 г. или 19 июля 1986 г., погиб 25 января 2019 г. в р-не Коминтерново (информация требует подтверждения). Дополнение: похоронен в Горловке- отметил блогер.