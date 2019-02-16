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Взрыв на Донбассе: на месте погиб украинский сапер, трое полицейских ранены – все подробности

16.02.2019 21:23
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Взрыв на Донбассе: на месте погиб украинский сапер, трое полицейских ранены – все подробности

Трагедия произошла сегодня, 16 февраля, на Донетчине. Полиция и саперы приехали по вызову к месту, где был обнаружен схрон с боеприпасами.

ЧП случилось возле Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области, передает "Диалог.UA".

В результате прогремевшего взрыва погиб украинский сапер, трое работников полиции были ранены, они получили осколочные ранения.



Теги: Донбасс, Донецкая область, трагедия, полиция, взрыв, боеприпасы, гибель, ЧП, саперы
 
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