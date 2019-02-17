Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта

17.02.2019 11:21

На Донбассе снова "горячо". Террористы нанесли по ВСУ серьезный удар и получили мощную ответку. У оккупанта тяжелые потери.

Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

В субботу, 16 февраля, гибридная армия РФ 6 раз атаковала позиции украинских войск, в том числе, с применением запрещенного "Минском" вооружения. Утром 17 февраля было зафиксировано еще 2 обстрела. Враг обрушил на ВСУ огонь из гранатометов, 82-мм минометов, вооружения БМП и прочего. В результате одной из атак погиб защитник Украины, еще два бойца получили ранения. Военные ООС мощно отомстили врагу на смерть побратима. По данным разведки, в результате ответок были ликвидированы аж 5 террористов "Л/ДНР", еще четверо отправились на больничные койки с тяжелыми ранениями.