- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта11:21
- Дончане оценили продовольственную ярмарку в Донецке: возвращение в СССР10:59
- На Донбассе ВСУ понесли потери: один боец погиб, еще один ранен10:43
- В Макеевке в многоэтажке упали балконы10:20
- В Донецк на "экзамены" прибыли выпускников артиллерийского училища РФ - Донбасс ждет "адская" неделя10:03
- Главарь «ДНР» заявил, что на Россию больше не надеется, теперь вся надежда на план Медведчука09:30
- ВСУ ракетным ударом сравняли с землей пулеметный расчет оккупанта08:57
- Ситуация на КПВВ сегодня, 17 февраля: На линии разграничения скопилось более 300 авто08:47
- Вокруг Донецкой фильтровальной станции гремят взрывы08:33
- Сводка из зоны ООС за 16 февраля: Версии сторон конфликта08:11
Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта
На Донбассе снова "горячо". Террористы нанесли по ВСУ серьезный удар и получили мощную ответку. У оккупанта тяжелые потери.
Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В субботу, 16 февраля, гибридная армия РФ 6 раз атаковала позиции украинских войск, в том числе, с применением запрещенного "Минском" вооружения. Утром 17 февраля было зафиксировано еще 2 обстрела. Враг обрушил на ВСУ огонь из гранатометов, 82-мм минометов, вооружения БМП и прочего. В результате одной из атак погиб защитник Украины, еще два бойца получили ранения. Военные ООС мощно отомстили врагу на смерть побратима. По данным разведки, в результате ответок были ликвидированы аж 5 террористов "Л/ДНР", еще четверо отправились на больничные койки с тяжелыми ранениями.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, РФ, ООС
- На Донбассе произошли жесткие бои: потери есть у ВСУ и российских террористов - подробности
- У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ
- Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены
- Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены
- Армия РФ разжигает ситуацию на Донбассе после смерти Захарченко: ВСУ несут потери на линии фронта
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта11:21
- Дончане оценили продовольственную ярмарку в Донецке: возвращение в СССР10:59
- На Донбассе ВСУ понесли потери: один боец погиб, еще один ранен10:43
- В Макеевке в многоэтажке упали балконы10:20
- В Донецк на "экзамены" прибыли выпускников артиллерийского училища РФ - Донбасс ждет "адская" неделя10:03
- Главарь «ДНР» заявил, что на Россию больше не надеется, теперь вся надежда на план Медведчука09:30
- ВСУ ракетным ударом сравняли с землей пулеметный расчет оккупанта08:57
- Ситуация на КПВВ сегодня, 17 февраля: На линии разграничения скопилось более 300 авто08:47
- Вокруг Донецкой фильтровальной станции гремят взрывы08:33
- Сводка из зоны ООС за 16 февраля: Версии сторон конфликта08:11
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта11:21
- Дончане оценили продовольственную ярмарку в Донецке: возвращение в СССР10:59
- На Донбассе ВСУ понесли потери: один боец погиб, еще один ранен10:43
- В Макеевке в многоэтажке упали балконы10:20
- В Донецк на "экзамены" прибыли выпускников артиллерийского училища РФ - Донбасс ждет "адская" неделя10:03
- В Киеве под автобусом провалился асфальт09:43
- Главарь «ДНР» заявил, что на Россию больше не надеется, теперь вся надежда на план Медведчука09:30
- ВСУ ракетным ударом сравняли с землей пулеметный расчет оккупанта08:57
- Ситуация на КПВВ сегодня, 17 февраля: На линии разграничения скопилось более 300 авто08:47
- Вокруг Донецкой фильтровальной станции гремят взрывы08:33
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Террорист Шумский ликвидирован - ВСУ покончили с еще одним предателем Украины
- Кураторы РФ напуганы риском бунтов в "ДНР": боевикам приказано "душить" население массовыми арестами
- Пушилин с соратником Муратовым возрождают МММ в "ДНР" - ставленники Москвы готовятся обобрать Донбасс
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди