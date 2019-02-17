Дончане оценили продовольственную ярмарку в Донецке: возвращение в СССР

17.02.2019 10:59

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка опубликовали фото продовольственной ярмарки, которая прошла в городе.

Фото доступно в профиле Xmara Malenka на Facebook, передает donpress.com.

Автор оценил это событие, как «возвращение в СССР».

«Побывала на продовольственной ярмарке в Донецке, словно окунулась в детство, во времена СССР: Вылазишь… не, не так… выпадаешь, теряя пуговицы, из битком набитого троллейбуса, идешь с потоком людей туда, где звучит музыка, а там…», — говорится в сообщении.

Автор перечисляет основные атрибуты ярмарки — «очереди, один занимает, второй идет спрашивать, что дают, ругань, вас здесь не стояло».

«И все это ради яиц, курей, муки и печенья. Обычного, недорогого, печенья. На х… такую жизнь?» — говорится в посте.

«Неподконтрольную территорию Донбасса действительно сложно поставить на колени, бо до этого уровня подниматься и подниматься. Больно и обидно за мой, родной, регион», — резюмирует автор.

Комментаторы к посту подчеркивают, что люди, вынужденные стоять в таких очередях, все равно часто обвиняют в произошедшем Украину.

«И ведь все равно во всем виновата Украина с „ехавшими на Донбасс бандеровцами“», — пишут пользователи.

На этом фоне участники обсуждений радуются, что скоро смогут уехать из Донецка.

«Радует, что теперь поезд настоящего повезет меня в Днепр», — говорится в комментариях.