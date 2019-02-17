Главарь «ДНР» заявил, что на Россию больше не надеется, теперь вся надежда на план Медведчука

17.02.2019 09:30

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что после прочтения «мемуаров» одного из первых главарей «ДНР» Александра Ходаковского охватил какой-то шок.

Ким Ахеджаков пишет, на Россию лидер банды «Восток» больше не надеется. Теперь у него вся вера на реализацию плана Медведчука и для этого он видит два пути. Первый – через президентские выборы в Украине. Тут он надеется на победу лидера партии «ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Если этот вариант не пройдет, тогда на парламентские выборы. Он рассчитывает на коалицию в составе – Юлии Тимошенко, откровенно «ватного» Владимира Зеленского-Коломойского, Александра Вилкула, Сергея Левочкина, Юрия Бойко и Вадима Новинского.

По словам Кима Ахеджакова, Ходаковский фактически прямо признает – план Медведчука делает Донбасс абсолютно независимым, легализует его лидеров и дает спасительное финансирование для выживания. Ахеджаков пишет, это тот случай, когда он согласен с Ходаковским на 100 процентов – Тимошенко и Зеленский – это действительно последняя надежда «ДНР» и «ЛНР». И судьба недореспублик действительно сейчас находится в руках народа Украины. Теперь остается лишь надеяться, что мы не допустим фатальной ошибки.