- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших16:00
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
- Бойцы ВСУ отбили атаку ДРГ и взяли в плен члена НВФ15:02
- В воскресенье три поселка у Мариуполя оказались в зоне обстрелов14:45
- Она никуда не делась: Цаплиенко оценил риск начала большой войны в Украине14:18
- В «ДНР» назвали причины взрывов в Донецке13:52
Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
У боевиков "ДНР" сложилась критически опасная ситуация на передовой Донбасса, в результате которой боевые подразделения армии "ДНР" могут быть уничтожены в один момент точным залпом артиллерии ВСУ.
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский на своей странице в социальной сети бьет настоящую тревогу и заявляет, что разведка украинской армии с точностью до метра знает дислокацию российских военных и боевиков "ДНР", передает dialog.ua.
При этом боевики и личный состав подразделений террористов осуществляют ночлежку в помещениях наземного типа - в момент настоящей активизации их накроют ВСУ, в первую очередь. Ходаковский утверждает, что в случае обострения украинская армия может любым артиллерийским калибром разбомбить ничего не подозревающих боевиков "ДНР" в месте дислокации. "Многие расположения подразделений находятся в зоне поражения любым артиллерийским калибром, а за время относительного затишья личный состав приобрёл привычку жить и спать в помещениях наземного типа, что означает, что в момент настоящей активизации их накроют, в первую очередь. Как правило, по местам дислокации одномоментно находится больше половины личного состава, координаты противнику известны до метра, и в любую секунду где-нибудь перед рассветом по ничего не подозревающим солдатам, спящим в нижнем белье, прилетит", - бьет тревогу Ходаковский.
Теги: Донбасс, обстрел, артиллерия, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, Ходаковский
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром
- ВСУ превратили в "груз 200" боевиков "батальона Прилепина": идентифицированы 2 ликвидированных террориста
- «Третья сила» взорвала блиндаж боевиков
- Боевики рассмешили соцсети новыми угрозами ВСУ
- ВСУ уничтожили российскую САУ прямым попаданием, сдетонировал боекомплект: в "ДНР" подтвердили потерю экипажа
- Продвижение ВСУ в окрестностях Горловки: российские военные пошли на срочные меры для спасения "ДНР". ВИДЕО
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших16:00
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
- Бойцы ВСУ отбили атаку ДРГ и взяли в плен члена НВФ15:02
- В воскресенье три поселка у Мариуполя оказались в зоне обстрелов14:45
- Она никуда не делась: Цаплиенко оценил риск начала большой войны в Украине14:18
- В «ДНР» назвали причины взрывов в Донецке13:52
- 19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году18:45
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)18:00
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Киевстар закрывает популярный тариф и переводит абонентов на худшие условия17:20
- Давка за гостинцы на «Поле Чудес» (ВИДЕО)17:00
- Украинцы считают войну с РФ главной проблемой сегодняшнего дня16:45
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Нацбанк разрешил платить зарплаты в конверте16:17
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Эти вещи в доме отталкивают деньги и счастье11:30
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года10:01
- В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия07:10
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта