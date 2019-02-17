Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация

17.02.2019 14:43

У боевиков "ДНР" сложилась критически опасная ситуация на передовой Донбасса, в результате которой боевые подразделения армии "ДНР" могут быть уничтожены в один момент точным залпом артиллерии ВСУ.

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский на своей странице в социальной сети бьет настоящую тревогу и заявляет, что разведка украинской армии с точностью до метра знает дислокацию российских военных и боевиков "ДНР", передает dialog.ua.

При этом боевики и личный состав подразделений террористов осуществляют ночлежку в помещениях наземного типа - в момент настоящей активизации их накроют ВСУ, в первую очередь. Ходаковский утверждает, что в случае обострения украинская армия может любым артиллерийским калибром разбомбить ничего не подозревающих боевиков "ДНР" в месте дислокации. "Многие расположения подразделений находятся в зоне поражения любым артиллерийским калибром, а за время относительного затишья личный состав приобрёл привычку жить и спать в помещениях наземного типа, что означает, что в момент настоящей активизации их накроют, в первую очередь. Как правило, по местам дислокации одномоментно находится больше половины личного состава, координаты противнику известны до метра, и в любую секунду где-нибудь перед рассветом по ничего не подозревающим солдатам, спящим в нижнем белье, прилетит", - бьет тревогу Ходаковский.