Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»

17.02.2019 17:43

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что неподконтрольная Украине территория Донецкой и Луганской области уже никогда не станет такой, как раньше.

Об этом он сообщил в интервью программе FACE 2 FACE, передает donpress.com.

Так, Кравчук отметил:

«Независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. Они будут требовать большей свободы, прав и независимости… Слушайте, там другая страна. За четыре года там уже дети выросли и мы думаем, что они войдут в Украину и будут жить также. Не будут. Поэтому нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы».

При этом он раскритиковал президента России Владимира Путина за отказ от переговоров с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Кравчук уточнил:

» А вдруг его выберут опять? И что тогда? Еще пять лет страданий?».