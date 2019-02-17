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На Донбассе ВСУ понесли потери: один боец погиб, еще один ранен
За минувшие сутки, 16 февраля, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.
В ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя. Станковык противотанковые гранатометы и стрелковое оружие были применены у Гнутово.
А полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, станковых гранатометов различных систем вел огонь у Крымского.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения. Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь очередными огневыми средствами. По данным разведки, 16 февраля пять оккупантов уничтожено и четверо ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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