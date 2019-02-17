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Сводка из зоны ООС за 16 февраля: Версии сторон конфликта
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, пишут Донецкие новости.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций ВСУ велись 4 раза:
дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевки;
из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь;
из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у населенного пункта Гнутово.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял ВСУ в районе села Крымское:
один раз из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения обороняющихся отвечали на огонь дежурными огневыми средствами.
В «ЛНР» заявили о восьми нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Желобок, Калиново, Лозовое, Логвиново, Молодежное, Пришиб и Сокольники. Огонь велся из 152-мм арторудий, противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
В «ДНР» сообщили об обстрелах Александровки. Спартака, Донецка (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Гольмовского, Докучаевска, Старомихайловки, Горловки (пос. ш-ты им. Изотова). Об стрелы велись из БМП-1, АГС, СПГ, минометов калибром 120 мм и калибром 82 мм, применялось стрелковое оружие. В результате обстрела с применением стрелкового оружия получила касательное ранение бедра жительница Докучаевска 01.07.1949 г.р. Раненой оказана необходимая медицинская помощь.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, обстрелы, ООС
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