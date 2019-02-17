В Донецк на "экзамены" прибыли выпускников артиллерийского училища РФ - Донбасс ждет "адская" неделя

17.02.2019 10:03

В оккупированном Донецке замечена новая "партия" российских военных. Это выпускники российского артиллерийского училища. Резкую эскалацию на Донбассе спрогнозировал известный украинский волонтер Роман Доник, передает "Диалог.UA".

На днях в оккупированном Донецке были замечены новые лица. Россия прислала на "экзамены" выпускников одного из артиллерийских училищ. "По 33 человека в каждую бригаду боевиков", - сообщил Доник, уточнив, что "экзамены" российские "ихтамнеты" по традиции будут сдавать в боевых условиях. Начнется все уже сегодня, 17 февраля, и продлится до 24 февраля. Донбассу предстоит весьма напряженная неделя. Настроения у мирных жителей близки к паническим. Умения российских выпускников вызывают серьезные сомнения - ракеты явно полетят не только на позиции ВСУ, но и на мирные населенные пункты. "С той стороны, народ обзванивает родственников из прифронтовых городков и сел на нашей стороне и просят их на неделю уехать куда-то поглубже в тыл. Переживают, что "русский мир" заглянет в гости в мирные дома", - рассказал волонтер.