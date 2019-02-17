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В Харцызске, в людном месте, боевики «ДНР» устроили разборки со стрельбой
Во временно оккупированном Харцызске, в людном месте, где находились люди с детьми, боевики «ДНР» устроили разборки со стрельбой.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня во временно оккупированном Харцызске боевики «ДНР» устроили разборки со стрельбой в районе дворца культуры. Инцидент имел место в середине дня, когда на улице было довольно много людей с детьми. Сначала возник конфликт между «афганцами», отмечавшими что-то с большим количеством спиртного. Приехавшие «полицейские» не смогли даже выйти из автомобилей. Затем приехали «казаки», которые также ввязались в конфликт с «афганцами». Жители города, ставшие свидетелями происшедшего, подчеркивают, что все его участники, особенно «афганцы» были очень агрессивны.
К счастью, обошлось без жертв среди мирных жителей города.
Вот как описывают произошедшее жители Харцызска в соцсетях:
«Товарищи, это пипец. Сейчас шла из магазина с ребёнком. Шла мимо ДК, а там ополченцы устроили пьяный дебош, с оружием угрожали друг другу. А там ведь люди, дети… Пришлось очень быстро сматывается оттуда. Мало ли один выстрелит а попадёт в прохожих...»,
«Кирилл, и что приехало три машины полиции молодые ребята вышли и ничего не смогли сделать т к авганцы все здоровяки пьяные их немного осадили козаки»,
«А разнимать приехали пацаны молодые они ещё не успели с машины выйти а авганцы уже на них с пистолетами кидаются. И вообще кто разрешил в здании ДК бухать, дети идут на танцы а в ДК пьяный без придел содатов. Глазами детей" мама это же солдаты они же нас защищают»,
«Столы накрыты водка рекой и это наш Харцызск»,
«Один авганец был действительно не вменяемым он прыгал у другого на голове когда тот лежал не мог встать, кидался на прохожих. Это был просто ужас до сих пор это всё в голове не укладывается»,
«Елена ненадо врать. Когда приехали " казоки" драка уже закончилась. а сих приездом разгорелась вновь. и стеляли они. А теперь вопрос ОТКУДА У КОЗАКОВ ОРУЖИЕ»,
«Да стреляли не афганцы но по другому их тяжело было остановить они были очень агрессивны».
Теги: Донбасс, Харцызск, алкоголь, стрельба, конфликт, ДНР, боевики, соцсети
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