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Архив - Донецкая область

В Макеевке в многоэтажке упали балконы

17.02.2019 10:20
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В Макеевке в многоэтажке упали балконы

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) в Советский район, пос. Шахты №21 обрушились два балкона. Пострадавших нет. Об этом сообщается в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Отмечается, что в трехэтажном доме №13 третий год протекает крыша и разваливаются стены. Недавно там обрушились два балкона. С обеих сторон одного подъезда. Также просела крыша. Из стен вываливаются кирпичи. В квартирах сырость и плесень. Есть угроза обвала.
Местные «власти» отказываются производить ремонт. «Там реконструкция требует больших денег. Я денежными средствами не располагаю», – говорит старший мастер ЖЭКа Татьяна Костенко.



Теги: Донбасс, Макеевка, балкон, многоэтажка
 
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