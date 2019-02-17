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Архив - Донецкая область

Вокруг Донецкой фильтровальной станции гремят взрывы

17.02.2019 08:33
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Вокруг Донецкой фильтровальной станции гремят взрывы

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в своем новом отчете (охватывает период с вечера 14 февраля по вечер 15 февраля) сообщили, что стрелять на Донетчине стали меньше, пишет avdeevka.city.
В Донецкой области СММ за указанные период констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО), зафиксировав, среди прочего, около 160 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 550 взрывов).
Большинство НРПО зафиксировано в районах к юго-востоку, юго-юго-востоку и югу от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), в то время как большинство взрывов зафиксировано в районах вокруг Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка).



Теги: Донбасс, взрывы, Донецкая фильтровальная станция
 
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