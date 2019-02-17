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ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"
Украинские военные 4 февраля ликвидировали под Горловкой террориста "ДНР" Андрея Ворчака по кличке Молчун.
Об очередной потере в рядах гибридной армии РФ сообщили в соцсетях пособники Молчуна, передает "Диалог.UA".
Террорист Ворчак был убит еще 4 февраля, но информация об этом появилась только сейчас. По предварительным данным, он был ликвидирован бойцами ООС. "Прямым попаданием в блиндаж завалило колодами… Говорят, тело раздавило", - поделились информацией в Сети, уточнив, что произошло это в районе Горловки.
Молчун оказался известен украинскому "Миротворцу". По данным волонтеров, 36-летний террорист родом из Енакиево. Предатель погиб за неделю до своего дня рождения. Орудовал наемник в мотострелковом подразделении "ДНР". До Горловки он был замечен в районе Дебальцево.
Теги: Донбасс, ликвидация, потеря, террорист, ДНР, ВСУ, соцсети, РФ, ООС
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