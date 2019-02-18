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Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди на блокпосту (ВИДЕО)
Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли людей, стоящих в очереди не блокпосту под временно оккупированной Горловкой и попытались обвинить в этом ВСУ. Однако, снова «запутались в фактах». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На блокпосту боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой 15 февраля 2019 года боевики и российские оккупанты открыли огонь по мирным людям в результате один мужчина получил легкое ранение, у другого остался кровоподтек. Пострадавшим была оказана помощи на месте, и они продолжили свой путь дальше на территорию подконтрольную правительству Украины.
Представители оккупационной «администрации» Горловки и боевиков «ДНР» обвинили в обстреле ВСУ, заявив, что выстрел был произведен с позиции в Жованке, находящейся на расстоянии 3 км от места происшествия. Однако, при этом остается загадкой, из какой загадочной модификации автомата Калашникова или другого стрелкового оружия, стреляющего пулями калибра 5,45 мм велся обстрел. Ведь автомат стреляет прицельно на 800 м, дальность полета пули на расстояние максимум 1,5 км.
«Видеорепортаж» с места события опубликовал местный телеканал, подконтрольный оккупационным «властям ДНР». Особого внимания заслуживают фрагменты с 0.34 мин., а затем с 1.18. В первом случае один из заместителей «мэра» Горловки заявляет, что «думать нечего, обстрел велся с украинской стороны», а во втором, говорящий человек в камуфляже, откровенно читает текст с экрана смартфона.
Жители временно оккупированной Горловки с тоской спрашивают: «А чево… мало умерло в очереди… нужно стрелять… до чего мы дожились ???».
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, ДНР, боевики, КПВВ
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