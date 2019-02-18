Боевики использовали запрещенное вооружение: стало известно о проблемах ВСУ

18.02.2019 12:00

Вчера, 17 февраля, в районе проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение, передает replyua.net.



Согласно информации, размещенной на Facebook-странице пресс-центр штаба ООС, на протяжение последних суток террористы «Л/ДНР» 6 раз нарушили режим прекращения огня, использовав 5 раз запрещенное Минскими соглашениями вооружение.



«В районе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили обстрел по позициях наших защитников: из минометов калибра 120 и 82 мм вблизи населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 у поселка Пески; из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Водяное и во второй раз из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь», - отмечается в данных сводки.