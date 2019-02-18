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Бойцы ВСУ отбили атаку ДРГ и взяли в плен члена НВФ

18.02.2019 15:02
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Бойцы ВСУ отбили атаку ДРГ и взяли в плен члена НВФ

17 февраля, на Светлодарском направлении члены НВФ предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы для атаки позиций украинских войск.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В штабе уточнили:

«Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения».

По информации, то нападение ДРГ было успешно отражено, при этом один из членов НВФ был взят в плен. На данный момент пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, плен, ВСУ, НВФ
 
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