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Архив - Донецкая область

Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ

18.02.2019 17:40
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Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ

Бойцам ООС из группы Сил специальных операций удалось захватить в плен еще одного боевика российских оккупационных войск.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") информирует на своей странице в Facebook о том, что военнослужащие ССО взяли в плен наемника РФ, передает "Диалог.UA".

"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам", - сообщил он.

Также офицер ВС Украины рассказал о том, что в ходе короткого боя российско-оккупационные войска были вынуждены отступить.

"Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - добавил Штефан.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ООС
 
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