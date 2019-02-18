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Она никуда не делась: Цаплиенко оценил риск начала большой войны в Украине
Риск начала полномасштабного вторжения РФ в Украину существует по сегодняшний день, и после того, как до властей страны-агрессора дойдет, что они перестают контролировать ситуацию в Украине, они тут же реализуют наступательный сценарий в жизнь.
Как передает replyua.net, в этом уверен известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. О своих опасениях военный корреспондент рассказал в интервью изданию «Факты».
Цаплиенко считает, что угрозы со стороны России не стоит недооценивать. «Сейчас вероятность большой войны очень низкая. Но с учетом некоторых внешнеполитических факторов она может значительно возрасти. Думаю, что угроза абсолютно реальна. Если в Кремле поймут, что вопрос контроля над Киевом — это вопрос выживания российской власти в принципе, даже не будут сомневаться», — считает Цаплиенко.
Кроме того, он добавил, что окончательное решение в Кремле будет принято после оценки настроения международного сообщества. «На решение «коллективного Путина» может повлиять масса факторов, в том числе и внешнеполитических. Посмотрим», — сделал вывод он.
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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