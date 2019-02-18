Третий взрыв: В центре Донецка произошел еще один инцидент

18.02.2019 12:15

В центре Донецка сегодня, 18 февраля утром, прогремели три взрыва. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР.»

По полученной информации, что два инцидента произошли рядом с гостиницей, в которой остановились представители СММ ОБСЕ.

Данных опострадавших в результате взрывов нет.

Источник: https://donpress.com