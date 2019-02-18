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Третий взрыв: В центре Донецка произошел еще один инцидент
18.02.2019 12:15
В центре Донецка сегодня, 18 февраля утром, прогремели три взрыва. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР.»
По полученной информации, что два инцидента произошли рядом с гостиницей, в которой остановились представители СММ ОБСЕ.
Данных опострадавших в результате взрывов нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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