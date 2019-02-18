В «ДНР» назвали причины взрывов в Донецке

18.02.2019 13:52

Спикер военного командования группировки «ДНР» Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что никаких сбросов бомб с беспилотника не было, а причиной взрывов стали «закладки» взрывчатых устройств, сообщает сайт novosti.dn.ua.

«Известно три факта. Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было — это была закладка. Есть два повреждения — крыша газораспределительной станции и подъезд дома на Кобозева, 70 — это рядом с ДПИ. Пострадавших среди гражданского населения нет», — сказал Басурин.

При этом в «СЦКК ДНР» говорят, что сегодня были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу. Подчеркивается, что на месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора.