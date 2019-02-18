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В «ДНР» сообщают о повреждениях в результате взрывов в центре Донецка
Во время взрывов, которые произошли сегодня, 18 февраля, в Ворошиловском районе неподконтрольного украинским властям Донецка, повреждены кровля газораспределительного пункта и жилой дом. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Повреждена кровля газораспределительной станции по бульвару Пушкина, 2. Кроме того, на улице Кобозева, 70, повреждены два оконных блока лестничного марша жилого дома», – говорится в сообщении.
Как утверждают в «ДНР», газораспределительный пункт продолжает работать в штатном режиме.
Помимо этого, как сообщают местные интернет-ресурсы, «глава администрации» Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев заявил, что во время утренних взрывов никто не пострадал.
«Пострадавших при взрывах, которые произошли сегодня утром, нет», – заявил Латынцев.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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