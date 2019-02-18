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В Донецке "чуда" уже не будет: городу пришел окончательный конец
Массовый выезд ромов из оккупированного Донецка – явный признак того, что не стоит ждать скорого улучшения ситуации в городе.
Блогер, известный под ником НОВИНИ UA , рассказал в Twitter о своей встрече со знакомым ромом в Донецке, передает "Диалог.UA".
Ром рассказал, что свою семью он в 2017 году отправил в Украину, а сам решил остаться в оккупированном городе ждать "чуда".
А сейчас и сам решил уехать, поскольку "чуда не будет". В комментариях пользователи соцсети писали, что ромы, имеющие уже на генетическом уровне огромный опыт кочевой жизни, действительно интуитивно чувствуют, как будет меняться ситуации на территории, где они живут.
Так, рассказывали, что из прифронтового ныне Лисичанска (освбожденная часть Луганской области, - ред.) местные ромы уехали незадолго до начала оккупации города, и помогали уезжать украинцам.
А после освобождения Лисичанска люди, чьи дома были повреждены во время обстрелов, начали серьезно ремонтировать их только после того, как увидели, что в город вернулись ромы. Это было признаком того, что опасность миновала. Говорили комментаторы и о "всезнании" ромов, о "цыганской почте", но что касается Донецка, тут уж все очевидно без мистики и конспирологических теорий.
Некогда процветавший город все более и более погружается в трясину упадка и стагнации. "Крепкие хозяйственники" из оккупационной власти гробят промышленность, социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство. Увы, от того Донецка, каким его знали до 2014 года, остались лишь воспоминания.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР
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- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
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