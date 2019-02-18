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Архив - Донецкая область

В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки

18.02.2019 19:01
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В Мариуполе будут судить подростков по статье за надругательство над могилой. Парням грозит срок от четырех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

На преступление парни пошли ради наживы. Они воровали с сельского кладбища металлические швеллеры, на которые крепились памятники умерших.

«Похищенные из могил предметы несовершеннолетние воры продавали местному жителю, который использовал их в собственном хозяйстве, а вырученные от продажи деньги тратили на сладкие напитки и другие продукты питания, жвачки», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ранее эти же подростки незаконно завладели автомобилем односельчанина и катались по селу, пока их не остановили полицейские. За это преступления они также понесут наказание.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Мариуполь, грабители
 
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