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Архив - Донецкая область

В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка

18.02.2019 15:35
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В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка

Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка прогремели три взрыва. Об этом сообщил так называемый «начальник пресс-службы Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

Комментируя произошедшее, он отметил:

«Сегодня около -09:00 утра в центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва на бульваре Пушкина, третий рядом с перекрестком Пушкина/РККА. На месте работают следственные органы. По предварительным данным, были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника».

 



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
 
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