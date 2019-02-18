В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка

18.02.2019 15:35

Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка прогремели три взрыва. Об этом сообщил так называемый «начальник пресс-службы Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

Комментируя произошедшее, он отметил: