В воскресенье три поселка у Мариуполя оказались в зоне обстрелов

18.02.2019 14:45

У Водяного, Лебединского, Павлополя на Мариупольском направлении произошли боестолкновения.

По информации штаба ООС, 17 февраля в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» формирования «ДНР» обстреляли позиции ВСУ из минометов калибров 120 и 82 мм вблизи населенного пункта Лебединское. Из минометов калибра 82 мм обстрел произошел в районе населенного пункта Водяное. Там же позже огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил подверглись обстрелу у Павлополя.

ВСУ вели ответный огонь. Всего за минувшие сутки на передовой в Донбассе зафиксировано 10 обстрелов. Из них семь раз - с применением тяжелых вооружений. По позициям ВСУ выпущено 55 мин калибров 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

По данным украинской разведки, 17 февраля со стороны формирований ОРДЛО один человек убит и пятеро ранены.

Источник: https://mrpl.city