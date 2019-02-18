В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ

18.02.2019 21:00

С начала текущих суток подразделения НВФ 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, 7 раз члены НВФ применяли артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» враг 4 раза обстрелял украинские опорные пункты:

— из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское;

— из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Водяное;

— из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов — возле поселка Опытное.

В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» подразделения НВФ провели 4 обстрела позиций подразделений Объединенных сил:

— из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Катериновка;

— дважды — из минометов 120-ого и 82-ого калибров — возле поселка городского типа Новотошковское;

— из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Крымское.

В ходе боевых действий 4 украинских бойца получили ранения.

Источник: https://donpress.com