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"Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.
"Боевики "ДНР" предсказуемо приписывают вину за серию взрывов в разных частях временно оккупированного Донецка ВСУ и провоцируют панику среди населения.
Волонтер Вооруженных сил Украины Юрий Мысягин прокомментировал прогремевшие взрывы в Донецке, оценив ситуацию в оккупированном городе, передает "Диалог.UA". "Все, утренний теракт в Донецке отменяется.
Судя по фото - это больше похоже на петарду, сделанную в домашних условиях на кухне из магния и селитры и запакованную в старый журнал "Огонек"", - написал он в социальной сети. К публикации был прикреплены соответствующие кадры, которые демонстрировали места прогремевших взрывов.
"Вот что значит жить постоянно в страхе, а вдруг украинская армия зашла.
Малейший пук, и сразу по всем каналам: в Донецке теракт, взрыв слышал весь город", - иронично заключил Юрий Мысягин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, армия, ДНР, ВСУ
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- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
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