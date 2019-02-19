Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев

19.02.2019 16:49

Вчера, 18 февраля, в ходе агрессивных провокационных обстрелов со стороны сепарастистов ВС Украины понесли санитарные потери.

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" вели огонь в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток", передает "Диалог.UA".

Враг бил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Лебединский и села Водяное. Также оккупанты били из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около поселка Опытное, Павлополя и города Марьинка. В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” боевики атаковали из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Екатериновка, Новотошковское, Майское и Крымское. В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.