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Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев

19.02.2019 16:49
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Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев

Вчера, 18 февраля, в ходе агрессивных провокационных обстрелов со стороны сепарастистов ВС Украины понесли санитарные потери.

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" вели огонь в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток", передает "Диалог.UA".

Враг бил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Лебединский и села Водяное. Также оккупанты били из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около поселка Опытное, Павлополя и города Марьинка. В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” боевики атаковали из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Екатериновка, Новотошковское, Майское и Крымское. В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ракетный комплекс, ООС
 
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