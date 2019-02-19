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Боевики "Л/ДНР" напуганы активностью СБУ и разгоняют фейки о "планах" Украины взорвать Донбасс

19.02.2019 07:31
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Боевики "Л/ДНР" напуганы активностью СБУ и разгоняют фейки о "планах" Украины взорвать Донбасс

Террористы продолжают распространять фейки о "диверсантах СБУ", которые орудуют на Донбассе.

Информационные ресурсы сепаратистов не перестают мусолить тему химической атаки украинской армии на неподконтрольные города Донбасса, передает "Диалог.UA".

В информационном дискурсе "республик" боевики лгут о "достижениях" "разведки ДНР", которая якобы разоблачает коварные планы "карателей" по взрыву химзавода "Стирол" в районе захваченной Горловки, "отравлении" "ополченцев" по сирийскому сценарию и химатаке оккупированного Донецка. На этом сепаратисты не остановились и насочиняли еще фейков о том, что рабочие группы Службы безопасности Украины ходят на химпредприятия Донбасса и задают странные вопросы руководителям о химикатах и последствиях техногенных катастроф. В частности "замначальника народной милиции ДНР" Эдуард Басурин озвучил "главную цель" того, ради чего СБУ наведывается на предприятия.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, Стирол, СБУ, техногенная катастрофа, ДНР, ЛНР, боевики, Басурин, фейк
 
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