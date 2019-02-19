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Боевики "Л/ДНР" напуганы активностью СБУ и разгоняют фейки о "планах" Украины взорвать Донбасс
Террористы продолжают распространять фейки о "диверсантах СБУ", которые орудуют на Донбассе.
Информационные ресурсы сепаратистов не перестают мусолить тему химической атаки украинской армии на неподконтрольные города Донбасса, передает "Диалог.UA".
В информационном дискурсе "республик" боевики лгут о "достижениях" "разведки ДНР", которая якобы разоблачает коварные планы "карателей" по взрыву химзавода "Стирол" в районе захваченной Горловки, "отравлении" "ополченцев" по сирийскому сценарию и химатаке оккупированного Донецка. На этом сепаратисты не остановились и насочиняли еще фейков о том, что рабочие группы Службы безопасности Украины ходят на химпредприятия Донбасса и задают странные вопросы руководителям о химикатах и последствиях техногенных катастроф. В частности "замначальника народной милиции ДНР" Эдуард Басурин озвучил "главную цель" того, ради чего СБУ наведывается на предприятия.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, Стирол, СБУ, техногенная катастрофа, ДНР, ЛНР, боевики, Басурин, фейк
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- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
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- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших16:00
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
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