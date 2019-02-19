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Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему
Жителям Авдеевки, которые по привычке оплатили в январе за электроэнергию старому поставщику услуги, не стоит переживать по этому поводу.
Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций АО "ДТЭК Донецкие электросети", все средства, которые потребители в январе 2019 года ошибочно оплатили на счет ДТЭК Донецкие электросети, будут автоматически перечислены на счет компании-поставщика универсальной услуги до 15 марта.
"Заботясь о комфорте клиентов, ДТЭК Донецкие электросети самостоятельно вернет средства потребителей по упрощенной схеме: они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Клиентам не нужно оформлять для этого какие-либо дополнительные документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продлится до 15 марта", - говорится в сообщении.
Напомним, что в связи с реформой рынка электроэнергии с 1 февраля 2019 поставщик универсальной услуги* принимает показания счетчиков, выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию. Ему нужно оплачивать электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 г. Счета за нее жители Донецкой области получают в феврале.
ДТЭК Донецкие электросети с 1 января 2019 года является оператором системы распределения, который отвечает за техническое состояние электросетей, качество и надежность энергоснабжения.
Пока идет процесс отладки систем расчетов и пересчет по базам данных клиентов, чтобы не допустить ошибочных отключений за долги, ДТЭК Донецкие электросети приостановит процедуру ограничений электроэнергии для физических лиц за долги до 15 марта 2019 года.
Компания Донецкие энергетические услуги до 31.12.2020 выполняет функции поставщика универсальных услуг в Донецкой области в соответствии с Законом "О рынке электрической энергии".
Источник: avdeevka.city
Теги: Донбасс, Донецкая область, потребитель, электроэнергия, оплата
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