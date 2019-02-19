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Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает, что гибридная армия Российской Федерации усиливает атаки на позиции ВСУ на Донбассе.
За минувшие сутки, 18 февраля, российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, атакуя Вооруженные силы Украины , передает "Диалог.UA".
Согласно данным штаба, 10 раз противник применял артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибров 120 и 82 мм. В общем за сутки оккупанты РФ выпустили 117 снарядов и мин. Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 18 февраля девять боевиков были уничтожены и один взят в плен.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ракетный комплекс, ООС
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