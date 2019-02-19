- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка10:21
- Труп, а рядом живой скелет. Мариупольские медики спасли мужчину08:45
- Хоть бы народ не смешили: Шахтеры отреагировали на доклад «министра углепрома ДНР» о зарплатах08:06
- «Обстреливал позиции Украины из «Града»: бойцы ВСУ рассказали детали захвата в плен члена НВФ07:39
- С больной головы на здоровую! Боевики ОРДЛО уверяют, что Киев «готов разжечь конфликт на Донбассе»07:21
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО
Над неподконтрольным украинской власти Донецком пролетел неизвестный самолет. Соответствующее видео жители города разместили на YouTube-канале, пишут Донецкие новости.
«Глянь, самолет летит... С такой скоростью несется, прикинь, над Донецком... В стороне над нами, где Щетинино, Моспино...», – комментирует увиденное один из очевидцев.
При этом сегодня, 19 февраля, Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что информация о полете самолета над Донецком не соответствует действительности. «В сети интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения Операции объединенных сил наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности. Дежурные силы противовоздушной обороны Воздушных сил Украины ежедневно несут боевое дежурство и стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха», – говорится в сообщении.
Теги: Донецк, Донбасс, самолет, небо
- Отец Ричард: "Лех Качиньский никогда не стеснялся своей веры"
- Президент поручил расследование авиакатастрофы в Донецке генпрокурору, главам МВД и СБУ
- В Донецке впервые совершил посадку огромный "Боинг"
- Самолет для Ющенко «приземлился» в Донецке
- Донецкие медики будут спасать россиян-погорельцев
- "Вся твоя жизнь была дорогой на Катынь". В Донецке простились с польским президентом
- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка10:21
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты09:26
- Труп, а рядом живой скелет. Мариупольские медики спасли мужчину08:45
- Хоть бы народ не смешили: Шахтеры отреагировали на доклад «министра углепрома ДНР» о зарплатах08:06
- «Обстреливал позиции Украины из «Града»: бойцы ВСУ рассказали детали захвата в плен члена НВФ07:39
- С больной головы на здоровую! Боевики ОРДЛО уверяют, что Киев «готов разжечь конфликт на Донбассе»07:21
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка10:21
- Во Франции зарегистрировали "джедайский" вид спорта (ВИДЕО)10:10
- Озвучены детали новой российской провокации с украинскими моряками10:00
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Кэмерон раскрыл сюжет второй части «Аватара»09:35
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты09:26
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Труп, а рядом живой скелет. Мариупольские медики спасли мужчину08:45
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные