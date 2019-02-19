Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО

19.02.2019 20:41

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что с начала военного конфликта жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд грн. Об этом он заявил на конференции «Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины», пишет ДонПресс.

Так, Марчук отметил:

«Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это 3 млрд долларов».

По его словам, эти деньги не попадают в руки членов НВФ и добавил:

«Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется — уроки выучены».

В то же время, он выразил мнение, что минские соглашения предусматривают все необходимые методы для урегулирования ситуации на Донбассе:

«В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое — говорить черное».

Марчук уточнил, что о Россия пойдет на некоторые уступки только после введения очередного пакета санкций.