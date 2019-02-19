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Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что с начала военного конфликта жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд грн. Об этом он заявил на конференции «Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины», пишет ДонПресс.
Так, Марчук отметил:
«Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это 3 млрд долларов».
По его словам, эти деньги не попадают в руки членов НВФ и добавил:
«Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется — уроки выучены».
В то же время, он выразил мнение, что минские соглашения предусматривают все необходимые методы для урегулирования ситуации на Донбассе:
«В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое — говорить черное».
Марчук уточнил, что о Россия пойдет на некоторые уступки только после введения очередного пакета санкций.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, выплаты, ОРДЛО
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