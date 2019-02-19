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Тройной взрыв в Донецке: Боевики "ДНР" рассказали, как и где больно отомстят Украине

19.02.2019 11:32
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Тройной взрыв в Донецке: Боевики "ДНР" рассказали, как и где больно отомстят Украине

Боевики "ДНР" сами организовали взрыв в Донецке сегодня с утра, чтобы оправдать "ответные" теракты на подконтрольной Украине территории.

С угрозами их проведения накануне выступил российский наемник позывной "Ольхон", передает dialog.ua.

Дешевая провокация со взрывом в Донецке была быстро раскрыта пользователями социальных сетей. Сразу после крайне странного взрыва самодельных взрывных устройств выступивший раннее с угрозами теракта в Украине Ольхон мгновенно пообещал ответные меры Украине. Известный блогер Донбасса Necro Mancer на своей странице в социальной сети опубликовал повторное заявление Ольхона в адрес Украины, анонсировавшего ответный теракт боевиков "ДНР" с угрозами населению Украины. "Ответные меры надо сделать обязательно , это вполне по силам ЛДНР. Так что ГУР Генштаба Украины просто в который раз делает жителей Украины ,заложниками ситуации" - пишет российский наемник.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, взрыв, теракт, ДНР, боевики, соцсети, ГУР
 
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