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У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
За последние дни боевики "ДНР" понесли тяжелейшие потери, данные о которых достоверно подтвердили врачи с оккупированной части Донбасса.
Доктор из Енакиево Александр Чернов сообщил, что потери были настолько большими, что их число стало рекордным за два-три последних месяца, передает dialog.ua.
На своей странице в социальной сети врач сообщил, что по состоянию на 18:00 вчера в Донецк были доставлены 9 нейтрализованных боевиков: четверо из них убиты, пятеро ранены. Согласно информации в областной судебный морг Донецка сразу были направлены как минимум два убитых боевика. По данным Чернова в оккупированную Ясиноватую могли привести еще несколько убитых наемников. Чернов давно известен своим негативным отношением к боевикам, являясь выхоцемд из оккупированного Енакиево.
Теги: Донбасс, врачи, морг, убиты, ДНР, боевики, потери, соцсети
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