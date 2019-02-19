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В "ДНР" появился конкурент Пушилину
Одной из наиболее одиозных фигур в нынешней верхушке “ДНР” является Алексей Дикий, время от времени возглавляющий “министерство МВД ДНР”.
Это человек с очень занимательной биографией. В 2014 году именно Алексей Дикий нарушил присягу и одним из первых перешел на сторону сепаратистов, занимая при этом должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью Донецкого областного управления МВД Украины. При этом на базе УБОПа он организовал базу для пророссийских боевиков.
Получив должность “министра МВД ДНР” Дикий не успокоился, а продолжил искать возможности для обогащения. Но делиться награблены и отжатым он не спешил, постоянно кидая своих “коллег”, что вылилось в серьезный конфликт с другой структурой “МГБ ДНР”. Из-за жадности Дикого несколько раз снимали с должности, а в 2017 году даже успели задержать и посадить под домашний арест. Однако Дикий каждый раз возвращался в свое кресло, решая свои вопросы в Москве, а не на местном уровне.
Дикий был одним из кандидатов на замену Захарченко, но в Кремле решили, что для этой роли лучше подойдет менее скандальный Пушилин. Несмотря на это, “министр МВД” сумел забрать под себя элитную охрану Захарченко – полк спецназа, чем укрепил свои позиции в “республике”.
Пушилин (как и Захарченко ранее) не доверяет Дикому, так как понимает, что он ради своей выгоды может в любой момент подставить, предать, как он уже и поступал не раз.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, МВД, конкурент, охрана , ДНР, боевики, Пушилин, Захарченко, МГБ
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