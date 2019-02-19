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Архив - Донецкая область

В Донецке местный телеканал отправили «на профилактику», второй — два месяца без зарплаты

19.02.2019 07:52
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В Донецке местный телеканал отправили «на профилактику», второй — два месяца без зарплаты

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке один из местных телеканалов надолго прекратил вещание из-за профилактики оборудования.

Об этом сообщает «министерство связи», передает donpress.com.

Речь идет о телеканале «Оплот» — он вещает на мощностях, отобранных у телеканала «Юнион». На профилактике оборудования были телеканалы Оплот, Оплот 2 и Оплот HD. В 13:00 сегодня, 18 фераля, она завершилась.

Дончане сообщают, что «профилактика» началась слишком резко, о ней никто не предупреждал заранее, как это обычно бывает в таких случаях.

В то же время местные жители сообщают, что проблемы испытывает и «Первый республиканский» телеканал — его журналисты давно сидят без зарплаты.

«Первый рецпубликанский канал уже два месяца без зп. Инфа от знакомого», — пишут пользователи.



Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, министерство, связь, профилактика, телеканал
 
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