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В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника
В конно-спортивной школе в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) переживают за судьбу более ста лошадей. Животные испытывают нехватку корма — им выдают всего четверть от положенной дневной нормы, а спать им приходится на отходах от семян подсолнечника. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.
Специализированной детско-юношеской школе в следующем году исполнится 60 лет. Тренеры ежедневно проводят занятия для более чем 150 учеников по 4-м конно-спортивным дисциплинам. На данный момент в школе более 100 лошадей. У большинства лошадей – плотный график. В перерывах между тренировками их отправляют в конюшни, где кормят.
Лечить животных приходится часто, все потому, что условия содержания – далеки от идеала. По словам тренера Инги Овсиенко, есть проблемы с подстилкой, а от этого – болезни. «То есть, когда нет надлежащей подстилки, у лошадей начинают болеть, гнить копыта – стрелки», – рассказала Овсиенко.
Раньше лошади могли отдыхать на мягких опилках, которые поставляли шахты Донецка, сейчас отходы семян подсолнечника заменили им подстилки на прогнившем полу. Но это – не самая большая проблема.
«Сейчас большие проблемы с кормами. Получилось так, что у нас не осталось запаса кормов… Родители детей купили сено, я раздаю его лошадям нашей группы. Потихоньку подкармливаем кто чем может. Все лошади едят овес, и в среднем это 6 кг в день. Сено – от 7 кг в день и не ограничено. Сейчас они столько не получают. Сейчас, ну, может быть, 2-3 кг они получают сена в день», – рассказывает тренер.
В аварийном состоянии уже несколько лет находятся и сами конюшни. Стены – в потеках и трещинах. Сотрудники и ученики прилагают максимальные усилия, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь животных.
По документам школа «подведомственна» «министерству транспорта ДНР», хотя по факту относится к «министерству молодежи, спорта и туризма». В «ДНР» уверяют, что перевод школы из одного «министерства» в другое поможет решить проблемы с финансированием. При этом в школе этого перевода ждут уже больше чем полгода.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Макеевка, ДНР, лошади
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