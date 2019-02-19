В ОБСЕ сообщили о пролете самолета-разведчика над Донбассом

19.02.2019 15:10

В зоне безопасности неподконтрольной Украине части Донбасса 15 февраля зафиксирован пролет самолета.

Об этом сообщили пресс-служба СММ в Украине, передает donpress.com.

Отмечается, что 15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине Старобешево, что в 32 километрах к юго-востоку от неподконтрольной Украине Донецка, патруль СММ видел летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток.

Патруль отмечает:

«При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)».

Члены ОБСЕ, с 10:50 до 11:10, пребывая в районе к северо-западу от Любовки, что в 43 километрах к юго-востоку от Донецка, к востоку от своей позиции наблюдатели зафиксировали самолет, пролетавший с севера на юг и в обратном направлении.