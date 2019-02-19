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Архив - Донецкая область

В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину

19.02.2019 17:08
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В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину

В Калининском районе неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области убит мужчина.

Об этом сообщали в пресс-службе «МВД ДНР», передает donpress.com.

Правоохранители отмечают:

«Задержали 30-летнего ранее судимого горожанина, подозреваемого в убийстве местного жителя, труп которого был обнаружен с ножевыми ранениями. Действия злоумышленника подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)». говорится в сообщении.

Также, в «ведомстве» уточнили, что за минувшие выходные на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области зафиксировано 32 сообщения о различных преступлениях, среди них 2 убийства, 4 факта причинения телесных повреждений, 2 грабежа.



Теги: Донбасс, Горловка, мужчина, преступление, убийство, труп, МВД, ДНР
 
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