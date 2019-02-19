В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки

19.02.2019 19:15

Так называемый «начальник пресс-службы УНМ ДНР» Даниил Безсонов обвинил бойцов «Правого сектора» в обстреле поселка Гольмовский, расположенного на севере неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, сообщает ДонПресс.

Так, Безсонов отметил:

«В результате обстрела в поселке Гольмовский повреждено остекление пяти жилых домов по улицам Советской Армии и Загородной. Отмечу, что данный обстрел осуществили военные „Правого сектора“, которые, как мы сообщали ранее, прибыли в Травневое на усиление 30-й механизированной бригады в распоряжение ее командира».