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В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили
19.02.2019 21:42
В селе Васильевка, расположенном возле неподконтрольной Украине Ясиноватой обстрелом повреждены два жилых домостроения и две машины.
Об этом сегодня сообщили представитель «ДНР"в СЦКК, передает donpress.com.
По данным ОРДО были повреждены дома № 11 и № 12 по улице Лесная, а также два гражданских автомобиля. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, машины, дом, жертвы, обстрел, повреждения, ДНР, СЦКК, ОРДО
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