В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов

19.02.2019 21:00

На КПВВ «Новотроицкое» пограничники и полицейские изъяли споры грибов-галлюциногенов. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции, пишет ДонПресс.

По информации, посылку на неподконтрольную Украине территорию пытался доставить житель Киевской области. Он уточнил, что с посылкой он приехал из Киева и вез ее к приятелю в неподконтрольный Докучаевск. Правоохранители уточнили:

«22-летний местный житель Киева получил посылку в столице и получил задание привезти ее своему товарищу из оккупированного Докучаевска. Мужчина ехал на автобусе и был остановлен на КПВВ Новотроицкое правоохранителями совместно с пограничниками и сотрудниками Фискальной службы. Во время проверки в дорожной сумке „курьера“ был обнаружен шприц с подозрительным веществом и семена марихуаны. По словам мужчины, это споры грибов-галлюциногенов, которые якобы заказывали в Интернете».

Правоохранители изъяли обнаруженное.